Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059 oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik 20 Ocak'ta başlayan kara ve hava operasyonları devam ediyor.

2059 TERÖRİST

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 72 savaş uçağının terör hedeflerine yönelik bombardımanı ile başlayan ve 38'inci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatın ilk gününden bu yana 112 nokta teröristlerden temizlendi.

SIZMA GİRİŞİMLERİ

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürüyor. 38'inci gününe giren harekatta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.

24 SAATTE 41 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı bilgilendirmede 41'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.