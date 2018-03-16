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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA | 16.03.2018 - 09:47..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı, 56. gününe girdi.

3530 TERÖRİST

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

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