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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 17.03.2018 - 09:51..
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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 57'nci güne girildi.

24 SAATTE 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekâtın başından beri, 37'si son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 567 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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