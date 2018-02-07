taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.350
USD
3,7705
EURO
4,6731
ALTIN
161,38
PETR
67,3700

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur" denildi.

AA | 07.02.2018 - 09:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın 19. gününde TSK'dan yapılan açıklamada bugün 29 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, bugüne kadar toplam 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

142
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

233
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

45
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

42
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

15
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

34
AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

AP'de Afrin operasyonu dursun çağrısı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM