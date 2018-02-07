Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın 19. gününde TSK'dan yapılan açıklamada bugün 29 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, bugüne kadar toplam 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT PLANLANDIĞI GİBİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."