Etna Yanardağı patladı, BBC muhabiri de yaralandı

Avrupa’nın en aktif yanardağlarından olan Etna’da meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki volkanda oluşan yeni kraterden püsküren lavlar nedeniyle yaralananlar arasında bölgede çekim yapan İngiliz televizyon kanalı BBC ekibinin de olduğu belirtildi.

20 KİŞİ DAHA TIRMANIRKEN PATLADI

Rehber Pippo Mazzaglia patlamanın 20 kişiden oluşan grupla dağa tırmanırken meydana geldiğini ifade etti: “20 kişiden oluşan bir grupla birlikteydik ve aniden bir patlama oldu. Lavlar kara karıştı. Soğuk ve sıcak arasındaki kontrast bu patlamayı meydana getirdi.”





HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yanık ve kesikleri olan yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İtalyan yetkililer 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Etna Yanardağı, Şubat ayında yeniden faaliyete geçmişti.

"30 YILLIK KARİYERİMDEKİ EN TEHLİKELİ KAZA"

Bölgedeki bir volkanoloji uzmanı, söz konusu patlamanın, 30 yıllık kariyerindeki en tehlikeli kaza olduğunu söyledi.

Volkanolog Stefano Branca da, patlamaya, dağdaki karların hızlı eriyişinin neden olduğunu belirtti. Şubat ayında da püskürmelerin meydana gelen yanardağ, iki gün önce lav ve kül püskürtmeye başlamıştı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

Yetkililer, yaşanan patlama nedeniyle dağın yakınındaki yerleşim yerlerinin risk altında olmadığını açıkladı. Öte yandan, kraterdeki püskürmenin halen sürmekte olduğu ve bu nedenle çevrede irili ufaklı sismik hareketler kaydedildiği de bildirildi. Etna Yanardağı’nda 1979 yılında meydana gelen bir patlamada ise 9 turist hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.