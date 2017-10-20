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Etrafa ateş açan adam vurularak etkisiz hale getirildi

Başkentte evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş açan adam vurularak etkisiz hal getirildi.

20.10.2017 - 19:53
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Ankara Altındağ ilçesi Talat Paşa Bulvarı'nda bulunan iki katlı evin birinci katındaki pencereye çıkan Hüseyin Gök, etrafa ateş açmaya başladı.

BAYKAL'IN YATTIĞI HASTANENİN KARŞISI

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin karşısındaki bölgede silah sesleri duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Evin olduğu bölgeyi kuşatan ekipler, Gök'e "Teslim ol" çağrısında bulundu.

Etrafa ateş açan adam vurularak etkisiz hale getirildi

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkazlara rağmen tüfekle ateş açmaya devam eden Gök, binanın yanındaki otoparkta görevli B.H'nin yaralanmasına neden oldu. B.H, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Teslim ol" çağrılarına cevap vermeyen saldırgan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Etrafa ateş açan adam vurularak etkisiz hale getirildi

Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Güvenlik çemberine alınan bölgede polislerin incelemesi sürülüyor.

Etrafa ateş açan adam vurularak etkisiz hale getirildi

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