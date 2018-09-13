Eurovision Kudüs yerine Tel Aviv'de yapılacak

İsrail'in ev sahipliği yapacağı 2019 Eurovision Şarkı Yarışması Tel Aviv'de yapılacak.

Eurovision yönetimi, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada, "64. Eurovision Şarkı Yarışması, 14 Mayıs Perşembe günü, 16 Mayıs Cumartesi ve Cumartesi 18 Mayıs 2019'da İsrail'deki Expo Tel Aviv'de (Uluslararası Kongre Merkezi) gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

"ÜÇ GÜÇLÜ TEKLİF ALDIK"

Eurovision yöneticisi Jon Ola Sand, yaptığı açıklamada, "Üç güçlü teklif aldık, ancak sonunda Tel Aviv'in dünyanın en büyük eğlence programına ev sahipliği yapacak en iyi koşullara sahip olduğuna karar verdik. Eurovision şarkı yarışmasını yepyeni bir şehre getirmek ve Eurovision 2019'u şimdiye kadarki en görkemli yarışma hale getirmek için heyecan duyuyoruz" dedi.