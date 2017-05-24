Ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ev alarak yatırım yapmak isteyen kişiler, devir sürecinde hiç beklemedikleri masraflarla karşı karşıya kalabiliyor.

Çıkan masraflara hazırlıksız bir şekilde yakalanıldığı zaman alıcı hem zorlanıyor, hem de devir işlemi engellenebiliyor. Bu yüzden sürpriz bir durumla karşılaşmak istemeyenlerin ev alırken çıkan masrafları detaylı bir şekilde incelemeleri gerekiyor.

TAPU HARCI BİNDE 15'E KADAR TAHSİL EDİLİYOR

Tapu harcı; 30 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan indirim ile alıcının ödemekle mükellef olduğu bedel binde 15'e kadar tahsil ediliyor. Uygulamada çoğunlukla satıcının da tapu harcını alıcı ödüyor. Bu rakam anlaşmaya göre satış bedelinden indirilebiliyor.

TAPU DÖNER SERMAYE BEDELİ 90,50 LİRA

Tapu dairesinde ödenmesi gereken bir başka bedel ise tapu döner sermaye bedeli. Buna göre bu bedel; 2017'de 90,50 lira olarak tahsil ediliyor.

Emlakçı komisyonu ise alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. 2017'de satış bedeli üzerinden yüzde 2’şer + KDV olarak tahsil ediliyor. Evin kredi masrafları dahilinde isteğe bağlı sigorta da yapılabiliyor.

DASK SİGORTASINDA FİYATLANDIRMALAR BELİRLENDİ

DASK sigortasında ise fiyatlardırmalar belli oldu. Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 800 lira, Yığma Kagir Yapılar 575 lira, Diğer Yapılar 295 lira olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİ NORMAL YÖREDE BİNDE 1 ÖDENİYOR

2017'de alınan bir evin vergisi ise 2018'de ödeniyor. Konutların emlak vergisi için normal yörede binde 1 oranında, büyükşehirde ise binde 2 oranında vergi ödeniyor.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanıyor.