taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.039
USD
4,0642
EURO
5,0107
ALTIN
174,63
PETR
69,5400

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

Evinizi dekore ederken yanlışlıkla da olsa düzensiz ve yorucu bir hava yaratabilirsiniz. Yapacağınız basit değişikliklerle eviniz daha düzenli ve keyifli bir ortam haline gelecek.

Özel Haber | 10.04.2018 - 10:49..
  1. Haberler
  2. Emlak

Belli başlı noktalara dikkat edersek, kendi evimizin ya da ofisimizin dekorasyonunu kimseden yardım almadan yapabiliriz.

SADE DUVAR RENKLERİ

Duvarlar bir evde en fazla göze çarpan yerdir. Öncelikle bu gerçeği dikkate alarak işe başlamak gerek. Seçeceğiniz duvar renkleri evinizin toplam renk paletinde çok büyük bir ağırlık teşkil edeceği için duvar renklerinde macera aramak genellikle kötü bir fikir olacak. Sakin ve yumuşak tonlardan, sık kullanılan renklerden fazla uzaklaşmamaya çalışmalısınız. Ayrıca boya işine girişmeden önce duvarınızın belli bir bölümünde birkaç renk test etmeniz işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak.

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

TASARIMDA KONTRAST ÖNEMLİ

Tasarım konusunda hepimizin doğru bildiği yanlışlardan biri de yakın renklerin ve tonların birbiriyle uyumlu olacağıdır. Bu kanı tamamen yanlış. Hatta bunun tam tersine, tasarımın en temel unsurlarından biri kontrasttır. Bu yüzden birbirine çok yakın renk ve tonları kullanırken iki kere düşünmelisiniz.

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

HALI SEÇİMİ ÖNEMLİ

Halı seçiminde öncelikle dikkate almanız gereken, halıların kendinden menkul ve tek başına eşyalar olmadığıdır. Halılarınızı, mobilyalarınızı, duvarlarınızı ve diğer aksesuarlarınızı bir bütün olarak ele almalı ve alışverişinizi buna göre yapmalısınız. Örneğin renkli bir oturma grubunuz varsa krem ya da beyaz tonlarını seçebilirsiniz.

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

GEREĞİNDEN BÜYÜK YA DA KÜÇÜK EBATLARDA MOBİLYALAR

Doğru ve şık dekorasyon yapmanın bir başka önemli noktası doğru bir ölçekleme yapabilmek. Küçük bir odanın yarısını kaplayacak kadar büyük mobilyalar çok düşülen bir ölçekleme hatasının sonucu olur. Aynı şekilde çok geniş ve ferah bir salonda küçük, iddiasız ve düşük profilli mobilyalar kullanmak da o salonun heybetini ve görkemini heba edecek.

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

YANLIŞ VE YETERSİZ AYDINLATMA

Evimizi tasarlarken sıkça ihmal ettiğimiz veya birkaç güzel avizeden ibaret olduğunu düşündüğümüz aydınlatma konusu, aslında çok önemlidir. Öyle ki doğru bir aydınlatma fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde doğrudan etkili oluyor. Kötü bir aydınlatma uzun vadede göz rahatsızlıklarına yol açarken,  yetersiz bir aydınlatma da ruh haliniz üzerinde kötü bir etki bırakabilir. O yüzden bu konuyu hafife almak bir ev dekorasyonunda yapabileceğiniz en büyük hata olacak.

Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da konut fiyatları en çok Bağcılar'da arttı
İstanbul'da konut fiyatları ilçe ilçe incelendiğinde en fazla artış Bağcılar ilçesinde gerçekleşti.
Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı
Birleşik Krallık'ta geçen yılın aynı ayına göre konut fiyatlarında yüzde 2.7'lik artış yaşandı.
Gaziantep'te konut geri dönüş süresi 15 yıl
Gaziantep'te devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları yeni konutlara ilgi gösterilmesine neden oluyor. Şehirdeki konutlar kendisini 15 yılda amorti ediyor.
Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor
Terörün zarar verdiği evlerin yenilenmesinin ardından konutlara doğalgaz da verilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

105
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

52
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

119
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

84
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

104
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

84
BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM