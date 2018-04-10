Ev dekorasyonunda yapılan 5 yanlış

Belli başlı noktalara dikkat edersek, kendi evimizin ya da ofisimizin dekorasyonunu kimseden yardım almadan yapabiliriz.

SADE DUVAR RENKLERİ

Duvarlar bir evde en fazla göze çarpan yerdir. Öncelikle bu gerçeği dikkate alarak işe başlamak gerek. Seçeceğiniz duvar renkleri evinizin toplam renk paletinde çok büyük bir ağırlık teşkil edeceği için duvar renklerinde macera aramak genellikle kötü bir fikir olacak. Sakin ve yumuşak tonlardan, sık kullanılan renklerden fazla uzaklaşmamaya çalışmalısınız. Ayrıca boya işine girişmeden önce duvarınızın belli bir bölümünde birkaç renk test etmeniz işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak.

TASARIMDA KONTRAST ÖNEMLİ

Tasarım konusunda hepimizin doğru bildiği yanlışlardan biri de yakın renklerin ve tonların birbiriyle uyumlu olacağıdır. Bu kanı tamamen yanlış. Hatta bunun tam tersine, tasarımın en temel unsurlarından biri kontrasttır. Bu yüzden birbirine çok yakın renk ve tonları kullanırken iki kere düşünmelisiniz.

HALI SEÇİMİ ÖNEMLİ

Halı seçiminde öncelikle dikkate almanız gereken, halıların kendinden menkul ve tek başına eşyalar olmadığıdır. Halılarınızı, mobilyalarınızı, duvarlarınızı ve diğer aksesuarlarınızı bir bütün olarak ele almalı ve alışverişinizi buna göre yapmalısınız. Örneğin renkli bir oturma grubunuz varsa krem ya da beyaz tonlarını seçebilirsiniz.

GEREĞİNDEN BÜYÜK YA DA KÜÇÜK EBATLARDA MOBİLYALAR

Doğru ve şık dekorasyon yapmanın bir başka önemli noktası doğru bir ölçekleme yapabilmek. Küçük bir odanın yarısını kaplayacak kadar büyük mobilyalar çok düşülen bir ölçekleme hatasının sonucu olur. Aynı şekilde çok geniş ve ferah bir salonda küçük, iddiasız ve düşük profilli mobilyalar kullanmak da o salonun heybetini ve görkemini heba edecek.

YANLIŞ VE YETERSİZ AYDINLATMA

Evimizi tasarlarken sıkça ihmal ettiğimiz veya birkaç güzel avizeden ibaret olduğunu düşündüğümüz aydınlatma konusu, aslında çok önemlidir. Öyle ki doğru bir aydınlatma fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde doğrudan etkili oluyor. Kötü bir aydınlatma uzun vadede göz rahatsızlıklarına yol açarken, yetersiz bir aydınlatma da ruh haliniz üzerinde kötü bir etki bırakabilir. O yüzden bu konuyu hafife almak bir ev dekorasyonunda yapabileceğiniz en büyük hata olacak.