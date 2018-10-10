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Bolu'da ev hanımının makyaj çantasından 3 kilo esrar çıktı

Bolu’da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda makyaj çantasında sakladığı 3 kilo 298 gram esrarla yakalanan ev hanımı adliyeye sevk edildi.

İHA | 10.10.2018 - 12:27..
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af

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

ÇANTASI ARANDI

Otobüste yapılan kontroller sırasında şüpheli hareketler sergileyen S.E.’nin (29) üzerinde ve çantasında arama yapıldı.

Bolu'da ev hanımının makyaj çantasından 3 kilo esrar çıktı

3 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada genç kadının makyaj çantasında 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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