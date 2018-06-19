Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki makasın son iki yıldır hızla açılması, kiracıları mağdur etti. Kira artışını mayıs ayında yapanlar, son 2 yılda TÜFE’nin 9.2 puan üzerinde artış yapmak zorunda kaldı. Kirası bin lira olanlar, Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın açılması dolayısıyla yıllık bin 104 lira daha fazla kira ödeyecek.

Kira artışını haziran ayında yapmak zorunda kalanlar, son iki yılda toplam yüzde 34.5 oranında zamla karşı karşıya kaldı. Oysa son iki yılda mayıs ayı itibarıyla toplam TÜFE artışı yüzde 25.3 oldu.

AYLIK 92 LİRA, YILDA BİN 104 LİRA KİRA ÖDEMEK ZORUNDA KALINACAK

Makasın 9.2 puan açılması nedeniyle, kira artışını haziran ayında yapanlar, TÜFE’ye göre daha fazla kira ödeyecekler. Kirası bin lira olan vatandaş, aylık 92 liradan, yılda bin 104 lira daha fazla kira ödemek zorunda kalacak.

2013’ten bu yana aylar itibarıyla ortalama yıllık enflasyon oranları (yüzde); Ocak / 7.94, Şubat / 8.48, Mart / 8.70, Nisan / 9.18, Mayıs / 9.77, Haziran / 8.00, Temmuz / 8.22, Ağustos / 8.37, Eylül / 8.21, Ekim / 8.55, Kasım / 8.60, Aralık / 8.89 olarak belirlendi.

ŞUBAT VE TEMMUZ KİRALAMAK İÇİN EN İDEAL AYLAR

Kira artışlarından daha az etkilenmek için evin kiralandığı ay önem taşıyor. 2012 Temmuz’undan bu yana en düşük ortalama yıllık Yİ-ÜFE artışı yüzde 7.94 ile ocak ayında gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 9.77 ile mayıs ayında oldu. Kira artışlarında bir önceki ay itibarıyla son bir yıllık enflasyon dikkate alındığı için, aylık bin liralık kirada şubat ayında kiralama yapan haziran ayına göre, 6 yıllık dönemde aylık 18.3 lira (yıllık 220 lira) daha az kira ödedi.

Ev tutmak için en uygun aylar şubat ve temmuz ayları oldu. Dönemsel olarak ise temmuz-ekim ayları kiracılara avantaj sağladı. Bir önceki yıl enflasyonun çok düşük çıktığı aylarda, baz etkisi nedeniyle ertesi yılın aynı ayında enflasyon oranı daha yüksek oluyor. Bu nedenle, enflasyonun çok düşük çıktığı ayları izleyen ayda ev kiralayanlar, ilerleyen yıllarda daha yüksek artış yapmak zorunda kalabiliyor.