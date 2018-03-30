Arap kültüründe yabani hayvanları evcilleştirerek ava eğitmek oldukça sık rastanan bir durum. Şahin ve kaplanlarla çöle avlanmaya giden Arapların bu merakı, komik bir götüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Evcil çitadan korkan Arap ViDEO

OYUNDAN KORKUP KAÇTI

Yine bir çölde avlanan bir grup Arap, evlerine gelerek dinleniyor, yanlarında da çitaları bulunuyordu. Salonda oturan Arapların arasında bulunan çita, içlerinden birini oldukça fazla korkuttu. İçeri gelen adam çitadan korkusundan kaçmaya, arkadaşının sırtına tırmanmaya çalıştı. O sırada içerdekiler adamın bu hareketlerine kahkalarla gülerken, çita da sadece onunla oynamak istiyordu.

ÇİTAYA YAKALANDI

Bir süre çitanın kendisine yönelik hamlelerinden kaçmaya çalışan adam daha sonra yere düştü, çita da bu durumu fırsat bilip adamın yanına geldi, onunla oynmaya, boğuşmaya başladı. Daha sonra adam panik halini üzerinden atmayı güç de olsa başarırken, evcil hayvan odadan çıkartıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler günün en çok izlenen videolarından biri oldu.