Evcil hayvanınız da Türk Hava Yolları’yla güvende

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Günlük yaşamın rutin stresinden kurtulup, harika bir hafta sonu tatiline çıkmak; herkesi geride bırakmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Dört ayağı üzerinde paytak paytak yürüyen ailenin diğer üyeleri ne olacak? İster zevk için seyahat ediyor, ister yeni bir yere taşınıyor olun, tüylü arkadaşını yanınızdan ayırmak istemediğinizi biliyorum. Neyse ki sizinle birlikte petinizin de uçmasını sağlayan birçok fırsat var.

Tabii bu durum sizi mutlu ettiği kadar çılgına da çevirebilir: ''Ya fino'yu kaybederlerse? Kafesinde güvende ve mutlu olacak mı? Havayoluna güvenebilir miyim?'' gibi sorularla deli olabilirsiniz. Ancak doğru bir havayolunu seçerek, süreci önemli ölçüde basitleştirmek mümkün: Canlı hayvan taşımacılığına en üst düzeyde özen göstererek, küçük dostunuzun gök yüzünde de size eşlik etmesini sağlayan Türk Hava Yolları ile petiniz de emin ellerde.

İLK İŞ: EVRAKLAR

Evcil hayvanınızla gerçekleştireceğiniz uçuşa, dünyanın en çok noktasına uçan milli gururumuz Türk Hava Yolları eşlik edecek. Adım adım ilerleyelim:

Evcil hayvanınla yurt dışına çıkabilmeniz için öncesinde yapmanız gereken birkaç kağıt işi var. İlk olarak bağlı bulunduğunuz belediyenin Veteriner Müdürlüğü'nden 'Menşe Şahadetnamesi' denilen belgeyi almalısınız. Bu belge hayvanın o bölgede yaşadığının bir kanıtı. Daha sonra bununla İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurarak yurt dışına çıkış belgesini hazırlatın. Aşıları tam, karnı tok ve sırtı pekse yola çıkabiliriz.

SAĞLIK BELGESİ, KİMLİK KARTI, YOLCULUK İZNİ...

Bazı ülkelerin, evcil hayvanların yolcuyla birlikte giriş, çıkış ve transit geçişine izin vermediğini hatırlatayım. Aynı şekilde havayolu şirketi de her ülkeye evcil hayvan taşımayabilir. Seyahat edilen ülkenin kuralları gereği, uçuşa kabul edilecek rehber köpeklerin geçerli aşı kâğıdı, kimlik kartı ve gerekli olan diğer tüm belgelerin yolcu beraberinde eksiksiz bulunması şart. Evcil hayvanınıza ait sağlık belgesi ve aşı kâğıdı gibi evrakları kabul işlemleri sırasında mutlaka yanınızda bulundurun. Yanınızda cins bir hayvan taşıyorsanız, bunun için ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor.

UÇAĞA KABUL İŞLEMİ

Seyahat ettiğiniz güzergâh için belirlenen evcil hayvan taşıma ücretini ödeyerek, uçağa kabul işlemlerini, check-in kontuarlarında yaptırabilirsiniz. Evcil hayvanınızın kafesinin üzerinde mutlaka adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, evcil hayvan sayısı ve adlarının yer aldığı bilgilendirme etiketine yer verin. Seyahatinizde taşınacak olan evcil hayvanınızın, bagaj hakkınıza dâhil olmadığını ve ekstra ücrete tabi olduğunu da belirtelim.

KABİNDE TAŞINABİLEN EVCİLLER

Yanınızda kediye, köpeğe veya tüye alerjisi olduğunu belirten bir yolcu olmadığı sürece kedi ve köpeğinizi kabinde götürebilirsiniz. Kabinde taşıyabileceğiniz evcil hayvan sayısı kısıtlı: sadece kedi, köpek, saka kuşu, muhabbetkuşu ve kanarya sizinle yolculuk edebilir. Fakat evcil olan papağan ve güvercin türleri kabine alınmadığından kargo bölümüne (AVIH) teslim etmeniz gerekiyor.

AKLIN ONDA KALMASIN: PETİN THY İLE EMİN ELLERDE

Özel kafesleriyle kargo bölümünde seyahat edecek dostunuzda aklınız kalmasın. En az sizin kadar ilgi ve alaka görüyor. Eğer köpeğiniz biraz obursa, kendisi 8 kg’ın üzerinde olduğu için kabine alınamıyor. Burada temizliğe ve bakıma özenmesi gereken ilk kişinin siz olduğunu da unutmamalısınız. Kafesin tüylü dostunuz için rahat ve yeterli büyüklükte olmasına, hava almasına ve su sızdırmamasına dikkat edin.

UÇAĞA ALINMAYAN HAYVANLAR

Biliyorsunuz ki evcil de olsalar, hayvanlar sevimli olduğu kadar tehlikeli de olabilirler. Yeri gelir, aç kaldılar mı sizi bile tanımazlar. Uçaktaki yolcular Pitbul’unuzla uçmak istemeyebilir. Bu sebepler doğrultusunda, uluslararası havacılık kuralları nedeniyle Pitbul teriyer, Amerikan pitbul teriyeri, bul teriyer, Amerikan Staffordshire teriyeri, Japon tosası, Arjantin köpeği, Brezilya mastısı, Rotvaylır, Staffordshire bul teriyeri, Napoli mastısı, İspanyol mastısı, Bordo köpeği, Roma dövüş köpeği, Japon bekçi köpeği, mastı, Tibet mastısı, doberman, Amerikan buldogu, Kafkas bekçi köpeği gibi ne yapacağı belli olmayan köpekler maalesef kabinde sizinle birlikte uçamıyor.

8 KG ÜZERİ EVCİLLER KARGO BÖLÜMÜNDE TAŞINIYOR

Yolcu kabinleri Ekonomi ve Business olarak sınıflara ayrılmış uçaklarda aynı cinsten olma koşuluyla; her kabinde 1 adet hayvan taşınabilmesine izin veriyor. Evcil hayvanınız kafesiyle birlikte tartılarak 8 kg ve altındaysa yolcu kabininde, 8 kg’ın üzerindeyse kargo bölümünde ağırlanıyor.

8 haftadan küçük veya anne sütünden kesilmemiş yavru kedi ya da köpek ve emziren anneler de uçuşa kabul edilemiyor; Kargo bölümünde aynı kafes içinde bir anneden doğmuş, 8-24 haftalık, en fazla üç evcil hayvan taşınabiliyor.

EVCİL HAYVAN TAŞIMA ÜCRETLERİ

Evcil hayvanların taşınması ücretsiz bagaj hakkına dâhil değil; Ayrıca bir ücrete tabisiniz. Evcil hayvan ve kafesin toplam ağırlığına göre sabit ücretlendirmede söz konusu ağırlık 8 kg ve altındaysa 70 lira, 9-15 kg aralığındaysa 110 lira, 16 kg ve üzerindeyse 170 lira ödüyorsunuz. Dostunuzu yanınızdan ayırmadan seyahat edebilmeniz için oldukça cüzi rakamlar.

TÜRK HAVA YOLLARI DİYOR Kİ:

Kabinde ya da kargo bölümünde taşınmasını istediğiniz evcil hayvanlarınız için kalkış saatinden en az 6 saat önce onay almanız gerekiyor.

Kabinde, evcil hayvanlara karşı alerjisi olduğunu uçuştan önce doktor raporuyla bildiren yolcularımızın bulunması durumunda, evcil hayvanınızı kabine kabul edemiyoruz.

Sağlık, emniyet, hayvanların yönetimi, hükümetler tarafından zorunlu kılınan tüm koşullar ve onaylar, düzenlemeler, giriş ve çıkış izinleri, ülkelerin sağlık sertifikaları ve devletlerin, bölgelerin veya ilgili otoritelerin kısıtlamalarına uyum hususunda müşterilerin tamamen sorumlu olduğu varsayılmaktadır.

Evcil hayvanlarla seyahat talepleri, rezervasyon onaylansa dahi önceki cümlede belirtilen nedenlerden ötürü havaalanında reddedilebilir.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLARI DA DOĞAL YAŞAMIYLA BULUŞTURUYOR

Türk Hava Yolları sadece evcil hayvanları değil, Turkish Kargo ile doğal yaşamın bir parçası olan evcil olmayan hayvanları da uçuyor. Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek, gök yüzünde doğal yaşama yakın koşullar oluşturan Türk Hava Yolları, özel kargo uçaklarıyla dünya çapında aslan, kaplan, vaşak gibi vahşileri; at, maymun, fil, zürafa ve nesli tükenmekte olan penguen gibi hayvanları da yeni yuvalarına taşıyarak doğal yaşama katkı sağlıyor.