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Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz? Evcil hayvanların tüyü nasıl temizlenir? Evcil hayvanların tüylerine karşı ne yapmalı?

  1. Haberler
  2. İpucu

kedi

Evde; kedi, köpek yani hayvan beslemek sevgi, ilgi bir o kadar da emek ister. Özellikle evcil hayvanlarımızın tüyleri bizi en çok zorlayan konu olur. Peki evcil hayvanların tüylerine karşı ne yapılmalı? Hepsi bu yazıda...

TIMAR

Düzenli olarak evcil hayvanlarımızı taramak, tüylerinin dökülmesine karşı bir önlem olabilir.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

ELDİVEN

Bulaşık eldiveni, hastane eldiveni takarak eve dağılmış tüyleri toplayabilirsiniz.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

CİLA

Mobilyalarınızda cila kullanarak; tüylerin yapışmasını önleyebilir ve silerek kolayca temizleyebilirsiniz.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Evin en temel temizlik aleti olan; elektrikli süpürge tüyleri toplamda iyi bir çözüm.

PASPAS TERLİK

Kendi ayağınıza paspas terlik giyerek veya çocuklarınızın ayağına paspas terlik giydirerek evdeki tüyleri zahmetsiz bir şekilde temizlemiş olursunuz.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

HALI YERİNE PARKE

Ev zemininde halı olmaması, sadece parke olması da tüyleri kolayca temizlemenize yardımcı olur.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

PONZA TAŞI

İlginç gelebilir ama ponza taşı tüyleri toplamada etkili bir araçtır. Halılarınıza ponza taşını sürtebilirsiniz.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

YAPIŞKANLI RULO FIRÇA

Evde kolay ulaşabileceğiniz bir noktada yapışkanlı rulo fırçalar koyarak kıyafetlerinizin üzerindeki tüyleri temizleyebilirsiniz.

Evcil hayvanların tüylerinden nasıl kurtulursunuz

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