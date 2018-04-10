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Evde ayakkabı giyenleri bekleyen tehlike

Uzmanlar, dışarıda giyilen ayakkabı ile evde dolaşmanın ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

AA | 10.04.2018 - 16:32..
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Evde ayakkabı giyenleri bekleyen tehlike

ABD'deki Arizona Üniversitesi uzmanları tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, günlük kullanılan sıradan bir ayakkabının dış yüzeyinde yaklaşık 421 bin, içindeyse 2 bin 887 bakteri tespit edildi.

Uzmanlar, bunlar arasında iç organların fonksiyonlarını yitirmesine ya da enfeksiyona neden olabilen çok sayıda tehlikeli bakteri bulunduğuna dikkati çekti. Araştırma, temizlenen ayakkabıların ise insan sağlığı için daha az risk oluşturduğunu gösterdi.

Evde ayakkabı giyenleri bekleyen tehlike

"ÜSTÜNE BASTIĞINIZ HER ŞEYİ EVE GETİRİYORSUNUZ"

Arizona Üniversitesi Laboratuvar Sorumlusu Jonathan Sexton, bakterilerin haftalarca yaşayabildiklerine işaret ederek, "Ayakkabılarınızı evde giydiğinizde gün içinde üstüne bastığınız her şeyi eve getirmiş oluyorsunuz." dedi.

Evde ayakkabı giyenleri bekleyen tehlike

DETERJANLA TEMİZLİK

İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi'nin Bilim ve Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Michael Loughlin de mikropların temas ettikleri yüzeylere bağlandıklarını belirtti.

Dışarıda giyilen ayakkabıların insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek mikrop ve bakterilerle temas edebildiğini anımsatan Loughlin, "Ayakkabılarda bulunan bakteriler üstüne bastığımız şeylerden gelir. Bu nedenle hayvan dışkısına bastığında insana zarar verebilecek bakteriler içerebileceğinden ayakkabılarınızı iyice temizlemeniz gerekir." tavsiyesinde bulundu.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deterjanla temizlenen ayakkabılardaki bakteri miktarı yüzde 90'a kadar azalabiliyor.

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