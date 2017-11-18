Düzce'de yaşayan M.S.'nin kızkardeşi evden kaçıp otobüsle şehir dışına çıktı. M.S., 3 arkadaşı ile otobüs firmasının otogardaki bilet satış noktasına giderek, kardeşine kimliği olmadan bilet satılmasına tepki gösterdi.

GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

M.S. ile bilet satan görevli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya, firmanın diğer görevlileri de dahil olunca olay kavgaya döndü. M.S. ve arkadaşları ile firma görevlileri tekme tokat birbirine girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, gişedeki erkek görevli de masanın üzerinden atlayıp kavgaya dahil olurken, kadın görevliler korkuyla olanları izledi.

Demir çubukların kullanıldığı kavgayı, otogardaki özel güvenlik görevlileri müdahale ederek ayırdı. M.S., aldığı darbelerle yaralandı ve ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Evden kaçan kız kardeşinin hesabını bilet satıcısına sordu VİDEO