Everest’te rekor deneyen İsviçreli dağcı öldü

40 yaşındaki Steck'in Nisan ayı başından beri Nepal'de olduğu ve Everest'e daha önce hiç kullanılmamış bir rotayı kullanarak tırmanmak üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

Steck'in hem Everest Dağı'na (8848 metre) hem de komşu Lhotse Dağı'na (8561 metre) tek bir geçiş yolu üzerinden ve oksijen tüpü kullanmadan 48 saat içinde tırmanmayı hedeflediği kaydedildi.

"KAYMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Nepal Dağcılık Birliği Başkanı Ang Tsering Sherpa da "Nuptse duvarında bu sabah bir kaza geçirdi ve öldü. Kaymış gibi görünüyor.” diye konuştu.

Dağcılık kariyeri boyunca yeni rotalara öncülük eden Ueli Steck, Alpler'de imza attığı solo rekorlar nedeniyle "İsviçre Makinesi” lakabını almıştı. Steck zor rotaları hızlı bir biçimde tırmanmasıyla biliniyor.