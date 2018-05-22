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Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi

Antalya'da hizmetli olarak çalıştığı apartmanın zemin katında oturduğu daireyi boşaltması istenen Halil D., kendisini odaya kilitleyip üzerine benzin dökerek polise karşı çıkmaya çalıştı.

DHA | 22.05.2018 - 13:51..
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Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1832 Sokak'taki Kent Sitesi'nde apartman hizmetlisi olarak çalışan sağ eli engelli Halil D.'nin (70) görevine, yönetim tarafından 3 yıl önce son verildi.

Bu sürede bir apartmanın zemin katındaki dairede oturmaya devam eden Halil D.'nin evi boşaltmasını talep eden site yönetimi, tahliye kararı aldı.

Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi

ALACAKLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah saatlerinde eve gelen polis ekipleri, Halil D.'den evi boşaltmasını istedi. Halil D., site yönetiminden alacağı olduğunu ve bu nedenle açtığı davanın sürdüğünü belirterek tahliye kararına uymayacağını söyledi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Polisin içeri girmek istemesi üzerine elindeki pet şişedeki benzini üzerine döken Halil D., kendisini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Polis, pencereden konuşarak Halil D.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye ekipleri de levyeyle balkon kapısını açarak içeri girdi. Durumu fark eden Halil D., evin diğer odasına girip kapıyı kilitledi. Halil D., evden çıkmak istemediğini, içeri girilmesi halinde de kendisini yakacağını söyledi.

Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi

ODADAN AĞLAYARAK ÇIKTI

Olaydan haberden olan Halil D.'nin kızı Yasemin D. eve gelerek, babasını ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabasının ardından Halil D., kendisini kilitlediği odadan çıktı.

Gözyaşları içinde polis ve sağlık ekipleriyle dışarı çıkan Halil D., "Ben buraya yıllarca emek verdim. Bir sürü alacağım var. Şimdi buradan çıkmamı istiyorlar. Üstelik alacaklarım için açtığım dava da devam ediyor." dedi.

Evi tahliye etmemek için kendisini yakmak istedi

"BABAM BİRAZ DUYGUSAL"

Yasemin D. ise babasının 15 yıl önce apartman inşaat halindeyken sitede çalışmaya başladığını anlattı. Yasemin D., "3 yıl önce site yönetimi değişince, 27 daireden 24'ü babamın sitede çalışmaya devam etmesini istedi. Ancak 3 daire istemedi. Babam da biraz duygusal, evden çıkmak istemiyor." diye konuştu.

Halil D., üzerindeki benzin havluyla silindikten sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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