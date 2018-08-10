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Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

Diyarbakır'da yaşayan Eşref Mugutay 1,5 ay önce evinin lavabosunda bulduğu ve zehirli olduğunu öğrendiği akrebin kuyruğuna ip bağlayarak, evinin bahçesinde dolaştırıyor.

DHA | 10.08.2018 - 21:46..
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Merkez Sur ilçesinde oturan Eşref Mugutay, yaklaşık 1,5 ay önce evinin lavabosunda akrep gördü. Akrebi öldürmek yerine kavanoza koyan Mugutay, internetten araştırma yaptı. Mugutay, zehirli olduğunu öğrenmesine rağmen akrebi beslemeye karar verdi. Mugutay, Türkçe'de 'sivri' anlamına gelen Kürtçe 'tujo' adını verdiği akrep ile günde 2 saat ilgilendiğini söyledi.

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

"ELİMİZİ ISLATIP SU VERİYORUZ"

Akrebin kuyruğuna ip bağlayıp, evinin bahçesinde dolaştıran Eşref Mugutay, "İnsanların zararı var; ama hayvanların zararı yok. Bu sebeple beslemek istedik. Çocuklardan uzak tutuyoruz; ama serinlik olduğu zaman cadde başına çıkarıp, bırakıyoruz. İnsanların ilgisini de çekiyor. Genellikle ağaç kenarlarına bırakıyoruz. Kırıntıları yer ya da biz yakaladığımız böcekleri önüne bırakırız. Elimizi ıslatıp, damlatarak, su veririz.

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

"İŞKENCE YAPMIYORUZ"

Mahallelinin herhangi bir tepkisi olmadı. Onlar da ilgi gösteriyor. Televizyonlarda hayvanlara işkence yapıldığını görüyoruz. Hayvanlar, Allah'ın sessiz kullarıdır. Onların şimdi dilleri yok; ama edilen zulmün elbet hesabı çıkar. Kesinlikle hayvana zulmetmiyoruz, eziyet etmiyoruz. Sallayıp, işkence yapmıyoruz. Kuyruğuna ip bağladık. Sonuçta zehirli bir hayvan ve elimize alamıyoruz. Bulduğumuz yöntem bu şekilde, kendisine zarar vermedik. O da bize zarar vermedi. Beslemeye devam edeceğim." diye konuştu.

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor

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