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Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi

Mardin'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelinin evinde, PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller bulundu.

06.05.2017 - 11:47
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Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli Sabrinaz B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçleri, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde şüpheli Sabrinaz B'yi evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, yatak odasındaki kullanılmayan ebeveyn banyosunda 2 kalaşnikof marka otomatik tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 319 fişek ele geçirildi.

Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi

FETÖ, PKK VE DEAŞ MATERYALLERİ

Evin çeşitli alanlarında ise terör örgütü PKK'ya ait bez parçası, PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a ait kitaplar, FETÖ/PDY'ye ile iltisaklı kurumların yayınlarına ait kitaplar ve terör örgütü DEAŞ arması bulunan kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.

Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, üyelerine "polis baskınlarında silah kullanın" talimatı verildiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alındı.

Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi

Evinde FETÖ, PKK ve DEAŞ materyalleri ele geçirildi

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