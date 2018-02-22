Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti

1 Adıyaman'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı Tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

2 Beşiktaş'ın eksikleri Şenol Güneş'i düşündürüyor Pazar günü Fenerbahçe'yle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe kart cezalısı, sakat olan Gökhan ve Vida'nın durumu ise belirsiz.

3 Fransa Limon Festivali'nden renkli görüntüler 1933 yılında meyve-sebze sergisi olarak başlayan organizasyon, zamanla Limon Festivali'ne dönüştü. Her yıl 17 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında yüz binlerce kişinin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

4 İzmir'de kaçak 89 cep telefonu ele geçirildi İzmir Ödemiş'te 2 ayrı iş yerine polis tarafından düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 89 cep telefonu bulundu.

5 YPG ile rejimin kirli pazarlığı YPG'den Halep kentinde elindeki yerleri Suriye ordusuna devretme anlaşmasının ardından bir hamle daha geldi. YPG'nin Tel Rifat'ın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

6 Vikingler'in tarihine ışık tutacak yazıtlar bulundu Danimarka'da bulunan bin 200 yıllık tarakların üzerinde bulunan şekiller, Vikingler'in kültürel tarihine ışık tutacak.