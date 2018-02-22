Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti

Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde oturan ve evini su basan vatandaşın yardımına Altıeylül Belediyesinin temizlik ekipleri yetişti.
PİS SU BASTI
Bahçelievler Mahallesi Delta Sokakta bir apartmanın bodrum katında oturan Fatma Özgüç’ün evini bina giderinin tıkanması sebebiyle pis su bastı. Evin su bastığı ihbarını alan Altıeylül Belediyesi, temizlik ekiplerini mağdur kadının evine yönlendirdi.
EKİPLER YARDIM ETTİ
Sular altında kalan ve kullanılamaz hale gelen eve çok sayıda ekipman ve personelle müdahale edildi. Mağduriyeti kısa sürede giderilen ve evi temizlenen Fatma Özgüç memnuniyetini dile getirdi.