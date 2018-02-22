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Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kişinin evini kirli su bastı.

İHA | 22.02.2018 - 17:26..
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Altıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde oturan ve evini su basan vatandaşın yardımına Altıeylül Belediyesinin temizlik ekipleri yetişti.

Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti

PİS SU BASTI

Bahçelievler Mahallesi Delta Sokakta bir apartmanın bodrum katında oturan Fatma Özgüç’ün evini bina giderinin tıkanması sebebiyle pis su bastı. Evin su bastığı ihbarını alan Altıeylül Belediyesi, temizlik ekiplerini mağdur kadının evine yönlendirdi.

Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti

EKİPLER YARDIM ETTİ

Sular altında kalan ve kullanılamaz hale gelen eve çok sayıda ekipman ve personelle müdahale edildi. Mağduriyeti kısa sürede giderilen ve evi temizlenen Fatma Özgüç memnuniyetini dile getirdi.

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