taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4976
EURO
3,9140
ALTIN
141,07
PETR
46,0600

Evinin bahçesine 15 köpek bıraktılar

Edremit'e giden 35 yaşındaki Meral Kuruz, evinin bahçesindeki 15 köpeği görünce içeri giremedi.

26.06.2017 - 09:34
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir süredir kullanmadığı evine giden Meral Kuruz, bahçe kısmında, pitbull cinsi köpekler görünce paniğe kapılarak jandarma ekiplerine haber verdi.

KÖPEKLERİ TOPLADILAR

Köpeklere müdahale edemeyen jandarma ekiplerinin çağrısı üzerine Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri Birimi görevlileri geldi. Veteriner hekim Oğuz Koray Bacaksız yönetimindeki ekip, 9'u pitbull, 6'sı golden retriever cinsi olmak üzere, 13'ü yavru diğerleri anne toplam 15 köpeği alarak Edremit Belediyesi köpek barınağına götürdü.

Evinin bahçesine 15 köpek bıraktılar

JANDARMA İNCELEDİ

Yeni doğum yapan Pitbull cinsi köpek 8 yavrusuyla, golden retriever cinsi köpek ise, 5 yavrusuyla evin bahçesinden alınarak Edremit Belediyesi köpek barınağına konuldu. Jandarma ekipleri ise olay yerinden inceleme yaptı. Köpekleri buraya kimin bıraktığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Veteriner Oğuz Koray Bacaksız, "Köpekler genel sağlık kontrollerinden geçirilerek gerekli tedavileri yapılacak. Pitbull cinsi köpekler tekrar salınmayacak. Büyük ihtimal bizim misafirimiz olacaklar" dedi.

Evinin bahçesine 15 köpek bıraktılar

Evinin bahçesine 15 köpek bıraktılar

İlginizi Çekebilir
Konya'da firari zanlı yakalandı
63 farklı suçtan kaydı olan 18 yaşındaki Bayram D., jandarmanın elinden kaçsa da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zıpkınla avlanırken kalp krizi geçirdi
Zıpkınla balık avlamak için denize giren 41 yaşındaki Ahmet Burak Yurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı
Park halindeki bir TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saman ve benzinle yakılarak kundaklandı.
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası
Bağlar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası üzerine toplanan kalabalık, uyarıda bulunan polise taş ve maytaplı saldırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

128
Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

28
Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

Ramazan Bayramı nasıl Şeker Bayramı oldu

80
İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

43
Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

8
Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

35
BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı

BTK 102 bin kişilik ByLockçu listesinin trafiğini çıkardı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM