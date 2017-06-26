1 Rivera: Porto Riko'nun bağımsızlığı önemli Porto Rikolu bağımsızlık savuncusu Oscar Lopez Rivera, "Porto Riko'nun bağımsızlığı bugün hiç olmadığı kadar önemlidir” diye konuştu.

2 Sow: Asla Galatasaray forması giymem Sow'un, Cenk Ergün'le görüşen ağabeyine "Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" diyerek kızgınlığını dile getirdiği öğrenildi.

3 Konya'da firari zanlı yakalandı 63 farklı suçtan kaydı olan 18 yaşındaki Bayram D., jandarmanın elinden kaçsa da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

4 Danimarka Başbakanı'ndan bayram mesajı Danimarka Başbakan Lars Lökke Rasmussen, Twitter'dan bayramı kutlayan bir mesaj yayınladı.

5 Ayrancı'daki kazada 1 çocuk hayatını kaybetti Kuralları hiçe saymak insan canına mal oluyor. Bayram tatillerinde pür dikkat olmak gerekiyor. Fakat bu yıl da acı haberler geliyor.

6 Evinin bahçesine 15 köpek bıraktılar Edremit'e giden 35 yaşındaki Meral Kuruz, evinin bahçesindeki 15 köpeği görünce içeri giremedi.