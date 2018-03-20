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Evinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz

E-Devlet yeni bir uygulama yaptı. Adresini girdiğiniz bu uygulamayla evinizin deprem riski ortaya çıkarılıyor.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 09:43..
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E-devletten vatandaşlara yeni bir hizmet daha geldi. Bu hizmete göre Türkiye'nin deprem tehlike haritası güncellendi.

TÜRKİYE'NİN ZEMİN YAPISI GÖZ ÖNÜNE ALINDI

AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritada Türkiye'nin zemin yapısı göz önüne alındı.

Evinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Yapılan detaylı araştırma sonucu Türkiye'nin deprem tehlike haritası çıkartıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

Vatandaşlar da oturdukları evin deprem analizini e-Devlet'ten elde edebilecek. Evinin deprem analizini öğrenmek isteyenler “https://tdth.afad.gov.tr” sitesinden öğrenebilirler. Site şu anda yoğunluk nedeniyle kilitlendi

Programda hesaplama sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor. Evin bulunduğu bölgede fayın hareketli olup olmadığı, en son ne zaman hasarlı bir deprem meydana geldiği gibi bilgiler yer alıyor.

Evinizin deprem riskini öğrenebilirsiniz

İSTANBUL'DA KIRMIZI ALAN SAYISI ARTTI

Araştırmada elde edilen ilginç bir detay da var. Bu da İstanbul'da kırmızı alanların sayısının artması. Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı.” diye konuştu.

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