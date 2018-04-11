Evinizi Osmanlı sarayına çevirin

Selen KALDIRIM / [email protected]

Klasik deyip geçmemek lazım. Her ne kadar tüm klasik mobilyalarda eskimeyen ve modası geçmeyen bir estetik olsa da, popüler toplum Batılı bir ev tipini tercih ediyor. Bu algıyı yıkarak evinize Osmanlı saraylarına yaraşır bir hava vermek istemez misiniz?

Modern çağa ait bir saray yaratmak çok da zor değil. İhtiyacınız olan üç altın kelime; antika, çini ve işleme.

ORYANTAL DESENLER KULLANIN

Salonunuzdaki dekorasyona oryantal desenli berjerler ile başlayalım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey renk seçimi. Osmanlı saraylarında olduğu gibi altın ve kahve tonlarındaki görkemli renkler kullanacağız. Osmanlı motifleriyle işli oyma yapım koltuk takımınıza tek renk işlenmiş bir ağaç masa eşlik etsin.

Duvarlarınız ve tavanlarınızda, zamanında çıplak ellerle yapılan süslemeleri, internet veya dekorasyon mağazalarında bulacağınız duvar kağıtlarıyla yapabilirsiniz.

OSMANLI MOTİFLİ HALILAR

Saray mantığını tamamlayan ve Türk dekorasyonu denince akla gelen ilk şey ‘halılar’dır. Karmaşık fakat soft renklerden oluşan ince örülmüş geniş halılar Osmanlı’nın vazgeçilmeziydi. Şimdilerde bu tarz halıları Eminönü’ndeki birçok dükkanda bulabilirsiniz.

AHŞAP OYMA MASA TAKIMI

Yemek masanız için ahşap sandalye ve masa takımı öne çıkıyor. Bu köşeye piyano ve tavandan sarkacak taşlı bir avize salona şıklık katan bir detay olacak. Yine saten yastıklar berjerlerle buluşarak kalabalık fakat elit bir antik görüntü ortaya çıkarıyor.

ALTIN RENGİ KAPLAMA AYNALAR

Duvar süslemelerinizde altın renkli çerçeveler içinde büyük aynalar kullanabilirsiniz. Saraylarının klasik ve ihtişamlı çizgilerini günümüze taşıyan lale, tuğra gibi simgelerin kullanıldığı tablo, vazo, ayna ve yastıkları dekorasyona dahil edin.

TOPRAK RENKLERİ YAKALAYIN

Duvarlarda ya da evde kullandığınız diğer nesnelerde toprak renklerine, zümrüt yeşiline, tozlu turkuvaz ve bordoya yer verin.

Dekorasyonda geleneksel motifleri taşıyan farklı aksesuarları tercih ederek geçmişin izlerini evinize taşımak tarihi bir hava verecek.