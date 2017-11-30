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Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı

Yunanistan'da borçlarını ödeyemediği için evlerine el konulan vatandaşlar, satışa çıkan evleri için mahkemeyi bastı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 13:09..
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Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan da, bir yandan devlet düzeyindeki borçlar ödenmeye çalışılırken, diğer yandan da halk bankalara olan borçlarıyla pençeleşiyor. Borçlarını ödemeyenlerin evleri haczedilirken, bankalar para tahsil edebilmek için evleri açık artırmayla satışa çıkarttı.

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı-GALERİ

ATİNA EVLERİ MÜZAYEDEDE

Mahkeme kararı ile el konulan evler bankaların hesabına geçerken, dün de o evlerin satışları gerçekleştirildi. Açık artırma ile satışı gerçekleştirilen evler müzayedeye teker teker çıkartılırken, müzayedenin gerçekleştirildiği bina sol örgütler başta olmak üzere ev sahipleri tarafından basıldı.

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı VİDEO

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı

EV SAHİPLERİNDEN BASKIN

Binaya girmeye çalışan göstericiler polislere saldırdı. Binanın önünde kurulan barikatları aşmayı başaran göstericiler salonun önüne kadar geldiler. Salona giren kapıları çevreleyen polisler burada göstericilere müdahale etti, çatışma çıktı.

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı

Eylemler polislerin üzerine taş, sopa ile saldırırken binada bulunan yangın tüplerini de alan göstericiler, polislerin üzerine sıkarak saldırdı.

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı

POLİSLERLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Göstericiler polislerin üzerine saldırmaya devam ederken, polisler de kalkanları ile eylemcileri püskürtmeye çalıştı. Bununla da yetinmeyen polisler coplarıyla kendilerine saldıran göstericilere karşılık verdi.

Polisin de karşılık olarak verdiği sert müdahalede çok sayıda gösterici yaralanırken, binayı basan eylemcilerin bir kısmı kelepçelenerek gözaltına alındı.

Evlerine el konulan Yunanistanlılar mahkemeyi bastı

YUNANİSTAN'DA EKONOMİK KRİZ

Yunansitan bir süredir ekonomik kriz ile pençeleşiyor, Avrupa'dan aldığı yardımlar ile ayakta kalıyordu. Avrupa'ya ödemesi gereken parayı ad veremeyen devlet, kurum ve kuruluşları yabancı para kaynaklarına devrederek ayakta durmaya çalışıyor.

Bu durum devlette bu şekilde yaşanırken, halk ayağı da çok farklı değil. Bankalara ve kurumlara borcu bulunan halk, eline para bulunmadığı için hacizlerle boğuşuyor, mallarınıı kaybediyor.

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