Evli çift, takla atan traktörün altınca can verdi

Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi Sivritepe mevkiinde Hüseyin Can (53) ve eşi Dilek Can (47) sabah saatlerinde kivi bahçesine gitmek için 16 FAA 28 plakalı traktörle evlerinden çıktılar. Evden çıktıktan sonra Hüseyin ve Dilek Can çiftinden haber alamayan çocukları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da kendi imkanları ile Hüseyin ve Dilek Can çiftini bulmak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, vatandaşlar ile bölgede arama çalışmalarına katıldı.

CANSIZ BEDENLERİ 5 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Dilek ve Hüseyin Can çiftinin yol kenarında takla atan traktörün altında kalmış haldeki cesetlerine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan olay yeri incelemelerinde traktörün yoldan çıktığını ve 2 defa takla attığı belirlendi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Dilek ve Hüseyin Can çiftinin cansız bedenleri, vatandaşların ve iş makinelerinin yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkartıldı. Can çiftinin cansız bedenleri, otopsi incelemesi için Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti VİDEO



"TRAKTÖR KONTROLDEN ÇIKMIŞ"

Cam çiftin kaybolmasının ardından hemen bölgeye giderek arama çalışması başlattıklarını ifade eden İhsaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Özder, “Bu kardeşlerimiz, gündüz kayınpederinin kivi bahçesine geliyorlar. Akşama kadar kivileri toplamışlar. Saat 5 buçuk, 6 sıralarına geldiklerinde eve intikal etmedikleri için aile fertleri arama çalışmalarına gitmişler. Bulamayınca jandarma ekipleri ile arama çalışmaları için buraya gelmişler. Aile fertlerinin ifadelerine göre traktörde bir fren arızası mevcutmuş. Yukarıdan kontrolü kaybedince burasının meydan olduğunu düşünerek buraya dönmüş. Çünkü yolun daha tehlikeli olduğunu düşünmüş. Traktör maalesef kontrolden çıktığı için devrilmiş ve eşi ile kendisi hayatını kaybetmiş” dedi.

Jandarma ekipleri incelemelerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.