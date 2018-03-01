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Evrim Akın: Terliğimi başkası giyerse çöpe atarım

“Çocuktan Al Haberi” programıyla seyirci karşısına çıkan Evrim Akın, kendini anlattı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:50..
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Ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evrim Akın, bavulunda hep duş terliği bulundurduğunu, kendi evi hariç hiçbir yerde yalın ayak yere basamadığını, otel terliği bile kullanamadığını söyledi.

"KİMSE TERLİĞİMİ GİYEMEZ"

Oyuncu, “Kulisimde de kendime ait terliklerim vardır. Eğer bir başkası terliğimi giyerse ben onu bir daha asla giyemem, çöpe atarım. Herkesin bazı hassasiyetleri vardır, benimki de bu.” dedi.

"KARDEŞİM BENİ 'BİRADERİM' DİYE KAYDETTİ"

Evrim Akın, bir ara saçlarını çok kısa kestirdiğini anlattı: “Kısa saç çok rahat. Saçlarımı bir ara bayağı kısalttım, erkek gibi. Annem eve gelip ilk gördüğünde ‘Bu ne!’ demişti. Kardeşimin telefonunda hâlâ ‘biraderim’ diye kayıtlıyım. Hatta anneme ‘Ne kadar ayıp etti, o saçlarını uzatsa ben ona kız kardeşim mi yazacağım’ dedim. ‘Doğru diyorsun, düzelt onu oğlum’ dedi ama hâlâ düzeltmedi.” diye konuştu.

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