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Eyfel Kanada'da camiye saldırıda ölenler için karartıldı

Eyfel Kulesi, Kanada’nın bir camiye yapılan terör saldırısında ölenlerin anısına gece yarısından itibaren tamamen karartıldı.

31.01.2017 - 03:41
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Eyfel Kanada'da camiye saldırıda ölenler için karartıldı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatikler tarafından sivil masum insanların canına kast eden bu korkunç terör saldırısını şiddetli kınıyorum." tepkisini dile getirdi.

ŞEHİRLERİN DAYANIŞMASI

Paris halkının kurbanların aileleri ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkının, Quebec halkı ile dayanışmasını göstermek amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları pazartesi gece yarısında söndürülecek. Şiddet ve barbarlık sınır tanımasa bile, şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Eyfel Kanada'da camiye saldırıda ölenler için karartıldı

Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyfel Kanada'da camiye saldırıda ölenler için karartıldı

Eyfel Kanada'da camiye saldırıda ölenler için karartıldı

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