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Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camlı koruma

Yılda 7 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi'nin etrafına terör saldırılarını önleme amacıyla kurşun geçirmez cam bir duvar dikilecek.

09.02.2017 - 13:53
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Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen çitlerin kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı bildirildi.

KURŞUN GEÇİRMEZ BİR DUVARLA ÇEVRELENECEK

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin kurşun geçirmez bir duvar ile çevreleneceğini" söyledi.

Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5 metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen açıklamada, terör saldırılarına karşı bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camlı koruma

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GENİŞLETİLECEK

20 milyon avroya mal olacağı belirtilen duvarın Eyfel Kulesi ve çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi.

Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camlı koruma

TEK GİRİŞ VE GÜVENLİK KONTROLÜ

Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi ücretsiz olarak ziyaret edileceğini açıklarken, tek giriş ve güvenlik kontrolü uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat artıracağı vurgulanıyor.

Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camlı koruma

Eyfel Kulesi'ne kurşun geçirmez camlı koruma

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