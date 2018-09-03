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Eylül ayındaki kira artış oranları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı veriler sonrası kira fiyatlarında yüzde 18,78'lik artış gözlemlendi.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 16:26..
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Eylül ayındaki kira artış oranları belli oldu

Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre kira artış oranları da belli oldu. Buna göre kiralarda yüzde 18,78'lik artış dikkat çekti.

Eylül ayındaki kira artış oranları belli oldu

ZAM YAPILABİLECEK

Kiracıya bu yüzde üzerinden zam yapılacak, ancak bu rakamın üstünden fazla zam yapılamayacak. Hatta bu rakamlar geçersiz olacak.

Mevcut kirası bin lira olan bir kiracı, açıklanan bu rakamlarla birlikte ev kirası zamlanarak 1.187 lira olacak.

Eylül ayındaki kira artış oranları belli oldu

DÖVİZDE KİRA DÖNEMİ

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre, mevcutta dövizle kiralamaların mümkün olduğu uygulama sona eriyor. Alışveriş merkezlerinde, evlerde dükkanlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini duyuran Albayrak, buna yönelik çalışmalarının Meclis’e kısa sürede gelmesi için sürdürüklerini açıkladı.

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