Kaybolduğu Ankara'da 1 haftalık aramanın sonucunda ölü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara ilk kez açıklamada bulundu.

"HAPİS BİLE FAZLA"

Akşam gazetesinden Doruk Çakar'a konuşan Anne Yağlıkara, "Kızımı öldüren caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını, asılmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam, çocuk katilleri için idam cezası gelsin. Yavruma kıyanlara hapis hayatı bile fazla. Çocuk katilleri hapisten çıkınca yine aynısını yapacak. İdamın getirilmesini, başka annelerin canının yanmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.