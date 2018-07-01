Kaybolduğu Ankara'da 1 haftalık aramanın sonucunda ölü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara ilk kez açıklamada bulundu.
"HAPİS BİLE FAZLA"
Akşam gazetesinden Doruk Çakar'a konuşan Anne Yağlıkara, "Kızımı öldüren caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını, asılmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam, çocuk katilleri için idam cezası gelsin. Yavruma kıyanlara hapis hayatı bile fazla. Çocuk katilleri hapisten çıkınca yine aynısını yapacak. İdamın getirilmesini, başka annelerin canının yanmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
"ABLASI İÇİN SINAV HAKKI İSTİYORUM"
Eylül kaybolunca büyük kızının da Bursa'dan Polatlı'ya geldiğini belirten Yağlıkara, "Buraya gelince üniversite sınavına giremedi. Onun için bir sınav hakkı tanınmasını da istiyorum." dedi.
"SOFRAMIZDA YEMİŞ İÇMİŞLİĞİ VAR"
Anne Yağlıkara, katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile akrabalık ya da hüsumet olmadığını belirterek "Olayın yaşandığı gün o cani annesiyle bizim bahçemizde geziyorlardı, sohbet ettik. Soframızda yemiş içmişlikleri var. Bu kadar nefret edecek, kızımı öldürecek kadar ne yaptık onlara?" şeklinde feryat etti.