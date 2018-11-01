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Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

Eyüpsultan’da asker uğurlayan lüks otomobilli magandalar caddeyi trafiğe kapatırken, hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye attı.

İHA | 01.11.2018 - 12:08..
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Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

Eyüpsultan’da bir grup lüks otomobilli maganda, asker arkadaşlarını uğurlamak için toplandı.

CADDEYİ KAPATTILAR

Arkadaşlarını önce elleriyle havaya atan grup ardından en işlek caddelerden biri olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesini trafiğe kapattı.

Ardından da magandalar sahneye çıkarak yolda duran 2 arkadaşlarının etrafında dakikalarca, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

Eyüpsultan'da drift yapan magandalar ViDEO

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Magandalar nedeniyle cadde üzerinde de uzun araç kuyruğu da oluştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

CEZASI 5 BİN LİRA

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü Trafik cezalarını artıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda halk arasında "spin" ya da "drift" denilen; el freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün süre ile geri alınacak.

Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde sürücü belgesi iade edilecek. Ayrıca araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların sürücü belgeleri de iptal edilecek.

Bu sürücüler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde, sürücü kurslarına katılarak tekrar ehliyet alabilecek.

Eyüpsultan'da drift yapan magandalar

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