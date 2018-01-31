Eyüp'te küfür tartışması cinayetle bitti

PÖH ve JÖH Afrin'de bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur.

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Yüzüstü uyumanın artıları eksileri

Çoğu insanın tercih ettiği serbest düşüş yani yüzüstü pozisyonunun artı ve eksilerini araştırdık.