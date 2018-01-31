Eyüp'te küfür tartışması cinayetle bitti

29 Ocak'ta, Esentepe Mahallesi Yalçın Sokağı'nda oturan Altyn Demir'in evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.
Eve gelen polis ekipleri, Demir'i silahla öldürülmüş halde buldu.
ZANLI YAKALANDI
Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, Demir'in evine olaydan önce Serkan I.'nın geldiğini tespit etti. Polisin operasyonu sonucunda Serkan I. yakalandı.
SEVGİLİSİNE KÜFÜR ETTİ
Serkan I.'nın polise verdiği ifadesinde, Türkmenistan uyruklu sevgilisi ile Altyn Demir'in tartıştığını, sevgilisine küfrettiğini öğrenince Demir'in evine gittiğini, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Demir'i silahla öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Serkan I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.