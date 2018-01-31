taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.170
USD
3,7593
EURO
4,6774
ALTIN
162,32
PETR
68,0900

Eyüp'te küfür tartışması cinayetle bitti

İstanbul Eyüp'te, Türkmenistan uyruklu Altyn Demir'i, kız arkadaşına küfür ettiği için öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA | 31.01.2018 - 11:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

29 Ocak'ta, Esentepe Mahallesi Yalçın Sokağı'nda oturan Altyn Demir'in evinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri, Demir'i silahla öldürülmüş halde buldu.

ZANLI YAKALANDI

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, Demir'in evine olaydan önce Serkan I.'nın geldiğini tespit etti. Polisin operasyonu sonucunda Serkan I. yakalandı.

SEVGİLİSİNE KÜFÜR ETTİ

Serkan I.'nın polise verdiği ifadesinde, Türkmenistan uyruklu sevgilisi ile Altyn Demir'in tartıştığını, sevgilisine küfrettiğini öğrenince Demir'in evine gittiğini, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Demir'i silahla öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Serkan I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Eyüp'te küfür tartışması cinayetle bitti

Eyüp'te küfür tartışması cinayetle bitti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

83
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

236
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

61
Nagatomo İstanbul'da

Nagatomo İstanbul'da

33
Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

18
Ozan Tufan kalıyor

Ozan Tufan kalıyor

69
Tahran’ı fareler sardı

Tahran’ı fareler sardı

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM