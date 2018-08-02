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Eyyam-ı Bahur nedir

Eyyam-ı Bahur; yaz aylarının sonuna doğru meydana gelen en sıcak dönemi belirten bir kelime olarak biliniyor.

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Halk arasında özellikle de belli bir yaşın üzerindeki kişilerin daha çok kullandığı kelimelerin başında gelir. Arapça kökenli olan bu kelime yazın en sıcak dönemini tabir etmek için kullanılır.

Eyyam-ı Bahur nedir

EN KURAK DÖNEMİ ANLATIYOR

Eyyam-ı Bahur'un ağustos ayının en kurak dönemi olduğuna inanılır. Kuzey Yarımküre'de, temmuz ve eylül tarihleri arasında görüldüğü tahmin edilmektedir. Güney Yarımküre'de ise ocak ve mart aylarına denk geliyor. Ancak tam tarih her zaman net olarak hesaplanamıyor.

Eyyam-ı Bahur nedir

SİRİUS ÇİFT YILDIZIYLA BAĞLANTILI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜRDÜ

En eski inanışa göre bu sıcak günlerin; Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlatısı olduğuna inanılırdı.

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