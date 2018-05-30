Ezgi Mola: Kendimi seviyorum

Oyunculukta 20’nci yılına giren Ezgi Mola (35) Elele dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÜNLÜLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK HOŞUMA GİDİYOR"

Ezgi Mola, “Ünlülerle fotoğraf çektirmeyi gerçekten çok seviyorum. Onları görünce dayanamıyorum. Bunu yaptığımda yanımdakiler hep güldüler. Ben de dedim ki, ‘Madem gülüyorsunuz, o zaman herkes güler’. Sosyal medya paylaşımlarım bu yönde. İşin içine müstehcenlik, mesaj kaygıları değil de sevgi-saygıyı kattığım sürece her şeyi koyuyorum.” şeklinde konuştu.

"ÖZÜMÜ SEVİYORUM"

Ezgi Mola, “Özgüveni yüksek bir kadın mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hiç sevmediğim, çok kavga ettiğim taraflarım da var. Ama özümü seviyorum, bu bana iyi geliyor. Kendime iyi geliyorum.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Konuşmak istemediğim biri olduğunda açıkça ‘Artık seninle konuşmak istemiyorum, bana iyi gelmiyorsun’ diyorum. Bunu diyebilmek dünyanın en güzel şeyi.”



