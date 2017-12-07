Ezgi Sertel'in eşi ağacın arkasına saklandı

Kanal D’deki Arka Sokaklar’ın ‘Hakan Komiser’i Ozan Çobanoğlu ve diziye yeni katılan Aslı Turanlı önceki akşam Etiler’deki bir lokantada görüntülendi.
AĞACIN ARKASINA SAKLANDI
Flaşlar patlayınca büyük panik yaşadılar. Ozan Çobanoğlu masadan kalkıp bir ağacın arkasına saklandı. Sonra mutfağa kaçtı.
İSTEDİĞİ OLMAYINCA AĞLADI
Aslı Turanlı, habercilere “Arkadaşlar biz diziden arkadaşız. Ozan evli, yanlış anlaşılabilir” diyerek fotoğrafların silinmesini istedi. Ardından Ozan Çobanoğlu’nun yanına giderek ağlamaya başladı.