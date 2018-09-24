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F. Scott Fitzgerald eserlerinden alıntılar

21. yüzyılın en büyük Amerikan yazarlarından biri olarak anılan Fitzgerald’ın eserlerinden yaşamı sorgulayan 12 özel alıntı…

Özel İçerik | 24.09.2018 - 16:39..
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Fitzgerald

Fitzgerald, I. Dünya Savaşı’na katıldı ve sonrasında gazeteciliğe başladı. Onu diğer yazarlardan ayıran özelliği, kendi içinde iki karşıt görüşü veya duyguyu aynı anda barındırıyor olmasıydı. Ünlü bir yazar olduktan sonra hızlanan hayatı ruhsal bunalımda, hayata küskün bir şekilde Hollywood’da son buldu.

1920 yılında “Cennetin Bu Yanı” adını verdiği romanı ile adını ilk kez duyuran Fitzgerald, 122 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, hızlı yaşamına sığdırdığı eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

F. Scott Fitzgerald'dan alıntılar

- Kimseye benzemek istemiyorsun. Hep böyleydin, hep de böyle olacaksın. Peki bir düşün, herkes hayata senin gibi baksaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

(Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi)

*

- Bazı temel incelikler dünyaya adaletsiz dağıtılmıştır.

(Muhteşem Gatsby)

*

- “Birini eleştirmeye kalkıştığında” demişti, “Herkesin senin ayrıcalıklarına sahip olmadığını hatırla”.

(Muhteşem Gatsby)

*

- Olaylar karşısında son derece kızabilirsin. Küfredebilir kadere lanet okuyabilirsin... Ama yolun sonuna gelindiğinde her şeyi bırakmak zorundasın.

(Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi)

F. Scott Fitzgerald'dan alıntılar

- Yalnız bir insanın hayalinde biriktirdiklerini hiçbir taze tutku, hiçbir yeni ateş yok edemez.

(Muhteşem Gatsby)

*

- "Bir kimseye dostluğumuzu sağken göstermeyi öğrenelim, ölünce değil," diye önerdi. "Sonrasında ise, benim kendi kuralım her şeyi kendi haline bırakmak".

(Muhteşem Gatsby)

*

- Hayat sonbaharda buruşup döküldüğü zaman təkrar başlar.

(Muhteşem Gatsby)

*

- Hayatlarımızı bazen yakaladığımız fırsatlar belirler. Bazen de kaçırdığımız.

(Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi)

F. Scott Fitzgerald'dan alıntılar

- Hayatta sahip olduğum tek plan seni sevmekti.

(Sana Borcum Var )

*

- Yargını kendine saklamak çok büyük bir umut meselesidir.

(Muhteşem Gatsby)

*

- Sevdiklerimizi kaybetmek zorundayız. Yoksa değerlerini nasıl anlarız.

(Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi)

*

- Peki bir düşün, herkes hayata senin gibi baksaydı dünya nasıl bir yer olurdu?

(Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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