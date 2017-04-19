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Facebook, sanal gerçeklik platformunu tanıttı

Facebook Spaces'in beta versiyonu, geliştiriciler için düzenlenen F8 2017 Konferansı'nda duyuruldu.

19.04.2017 - 09:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji

facebook

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde düzenlenen konferansı, canlı olarak ODTÜ Teknokent'teki geliştiriciler ve konuya ilgi duyanlar takip etti.

Facebook Spaces'in, Facebook'un oluşturduğu ilk ürün olduğunu ifade eden Sosyal Sanal Gerçeklik ekibinin başında yer alan Rachel Franklin, platformun, Oculus mağazasındaki erken erişim bölümünden indirilebileceğini belirtti.

ÖZEL BİR GÖZLÜKLE SANAL GERÇEKLİK FORMATINDA GÖRÜNÜYOR

Sunumda, Oculus Rift ve Touch olarak adlandırılan özel bir gözlük sayesinde, Facebook'a konulan video ve fotoğraf gibi paylaşımların sanal gerçeklik formatında göründüğü aktarıldı.

ÜÇ BOYUTLU NESNELER ÇİZELEBİLİYOR

Kullanıcılar, Facebook Spaces ile üç boyutlu nesneler çizebilmenin yanı sıra sanal gerçeklik formatında olmak üzere Facebook'ta fotoğraf veya video paylaşabiliyor ya da Messenger videoyu kullanarak arkadaşlarıyla görüntülü arama gerçekleştirebiliyor.

FACEBOOK'A YÜKLENEN FOTOĞRAFLARA DA UYGULANABİLİYOR

Ayrıca konferansta konuşan Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, artırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine işaret ederek, bu teknoloji sayesinde üç boyutlu efektlerin Facebook'a yüklenen fotoğraflara uygulanabileceğini söyledi.

Şu ana kadar hiç kimsenin bir artırılmış gerçeklik platformu oluşturmadığını dile getiren Zuckerberg, yaptığı sunumda, öz çekimlere (selfie) eklenebilen kamera efektlerine dikkati çekti. Cep telefonu kamerasını ilk artırılmış gerçeklik platformuna dönüştüreceklerini söyleyen Zuckerberg, kullanıcıların bu açık platformda kendi efektlerini oluşturabileceğini ve bu efekt havuzunda farklı kültürlere ait binlerce efektin yer alacağını kaydetti.

Platformun beta sürümünün kullanıma hazır olduğunu belirten Zuckerberg, ek olarak Messenger gibi Facebook uygulamalarına, artırılmış gerçeklik teknolojisinin dahil edilmesinin planlandığını ve yakın bir gelecekte cep telefonlarında izlenen video ve canlı yayınlara da dijital nesnelerin yerleştirilmesinin yaygınlaşabileceğini ifade etti.

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