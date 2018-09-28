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Facebook'ta güvenlik ihlali

Yaklaşık 50 milyon kullanıcının etkilendiği güvenlik ihlalini 25 Eylül tarihinde farkettiklerini ve araştırmaların devam ettiği duyuruldu

DHA | 28.09.2018 - 23:00..
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Facebook'un açıklamasında, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü farkekedildiği ve Perşembe günü engellendiği ve etkilenen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiği belirtildi.

AÇIĞI KAPATTIĞIMIZ İÇİN OLDUKÇA MUTLUYUM

Mark Zuckerberg bugün gerçekleştirdiği telekonferansta, "Bu açığı farkederek kapattığımız için oldukça mutluyum. Bu olayın yaşanması bile başlı başına bir sorun. Bence bu saldırı kullanıcılarımız ve hizmetlerimizin karşılaştığı zorluklara işaret ediyor" dedi.

"BAŞKASININ GÖZÜNDEN GÖR" ÖZELLİĞİNDE SORUN

Söz konusu güvenlik ihlalinin, Facebook'un yabancı ülke seçimlerine, yanlış bilgi akışı, nefret söylemleri ve veri gizliliği ihlalleri ile müdahale ettiği iddialarına karşı mücadele ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Facebook, yaşanan güvenlik ihlalinin, kullanıcıların kendi profillerinin, diğer kullancılar tarafından nasıl göründüğünü görmelerini sağlayan, "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden gerçekleştirildiği açıklandı.

Facebook'ta güvenlik ihlali

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