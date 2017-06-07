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Facebook'ta silahlı fotoğraf paylaşımına hapis cezası

Antalya'da sosyal medya hesabından elinde kalaşnikofla poz veren 22 yaşındaki genç, terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

07.06.2017 - 11:35
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Geçen yıl Facebook hesabından, üzerinde PKK'lıların giydiği öne sürülen kıyafet ve elinde bir Kalaşnikofla çekilen fotoğrafı paylaşan Furat Ünver, gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra tutuklanan Furat Ünver hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçundan dava açıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Ünver, üzerindeki giysinin de yöresel kıyafet olduğunu öne sürdü. Paylaştığı fotoğraftaki silahın da korucuya ait olduğunu ileri süren Ünver, savunmasında şöyle dedi:

"VAN'DAN YÖRESEL BİR KIYAFET ALMIŞTIM, ANI OLSUN DİYE ÇEKTİRMİŞTİM"

"2012 ya da 2013 yılında Uludere'deki yaylalarda düzenlenen pikniğe katılmıştım. Pikniğe insanlar yöresel kıyafetleriyle katılmıştı. Ben de Van'dan yöresel bir kıyafet almıştım. Bu kıyafeti piknikte giymiştim. Piknikteyken Ahmet Yaman adlı korucudan silahını isteyip fotoğraf çektirmiştim. Kendisi silahı bana verirken mermileri de boşaltmıştı. Fotoğraf çekimi sırasında korucu da başımda beklemişti. Çekimden sonra kendisine silahı vemiştim. Bir anı olması için böyle bir fotoğraf çektirmiştim. Beraatimi istiyorum."

BERAATİ İSTENDİ

Avukatı Alkım Duygulu da müvekkilinin giydiği yöresel giysilerden ve korucudan fotoğraf çektirmek için aldığı silahtan dolayı cezalandırılamayacağını söyledi. Mahkemeye, AK Partili Kürt kökenli milletvekillerinin, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt ses sanatçısı Şivan Perver'in, Mesut Barzani'nin de benzer kıyafetler giydiğine ilişkin internetten bulduğunu söylediği 9 fotoğraf sunan Duygulu, müvekkilinin beraatını istedi.

7 YIL 9 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme, sanığa silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay, zincirleme örgüt propagandası yapma suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Avukat Duygulu kararı temyiz edeceklerini söyledi.

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