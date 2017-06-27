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Facebook'tan 2 milyar kullanıcı rekoru

Facebook'un Kurucusu Zuckerberg, 2 milyar kullanıcıya ulaşan ilk sosyal paylaşım ağı olduklarını açıkladı.

27.06.2017 - 22:28
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Facebook'tan 2 milyar kullanıcı rekoru

Facebook’un Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Zuckerberg, şahsi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sabah itibariyle, Facebook camiası resmi olarak 2 milyar insana ulaştı. Dünya iletişiminde ilerleme sağlıyoruz. Haydi şimdi tüm dünyayı birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizinle olmak büyük onur.” ifadelerini kullandı.

Facebook'tan 2 milyar kullanıcı rekoru

Şirketten ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise her gün ortalama 800 milyon kişinin Facebook’ta "beğendi" ve 175 milyon kişinin ise "sevdi" tuşlarını tıkladığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 13 yıl önce kurulan ve 5 yıl önce 1 milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’un bu sayıyı kısa sürede ikiye katlaması, sosyal medya için bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

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