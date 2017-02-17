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Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in globalleşme endişesi

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, dünyanın geleceği ve globalleşme ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

17.02.2017 - 11:33
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook ile ilgili uzun dönem vizyonunu anlattığı coşkulu bir manifesto yayınladı. Zuckerberg, bir iş planından daha çok ütopik bir sosyal rehbere benzeyen manifestosunda "Hepimizin istediği bir dünya mı inşaa ediyoruz?" sorusunu sordu.

Zuckerberg, Facebook'ta paylaştığı 5800 kelimelik makalesinde, Facebook'un yükselişe geçen soyutlamacı politikaların ve yabancılardan korkan anlayışın karşısında olduğunu söyledi. Associated Press'e telefonla bir röportaj veren 32 yaşındaki Zuckerberg, Facebook'un arkasındaki 'dünyayı bağlama' düşüncesinin artık dünyanın birçok yerinde iyi bir şey olarak görülmediğini söyledi.

"FACEBOOK'TA YAPABİLECEĞİMİZ EN ÖNEMLİ ŞEY.."

2004 yılında Harvard'daki odasında Facebook'u kuran Zuckerberg, "Dünyanın her yerinde, globalleşme tarafından geride bırakılan insanlar ve dünyayı bağlama fikrine karşı çıkan hareketler var. Bu tip zamanlarda, Facebook'ta yapabileceğimiz en önemli şey, hepimiz için çalışacak bir global topluluk oluşturmak için gücü insanlara verecek sosyal altyapılar oluşturmak." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ BİR ARAYA GETİRMEK ZORUNDAYIZ"

Dünya için doğru olanın insanların birbirleriyle daha fazla bağlantı kurması olduğunu belirten Mark Zuckerberg, "Birileri için iyi bir şeyken, diğerleri için işe yaramıyorsa bu yetersizdir. Herkesi bir araya getirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

POLİTİKAYA ATILACAK İDDİALARINI YANITLADI

Uzun süredir, politikaya atılma planları yaptığı yönünde söylentiler çıkan Zuckerberg, Trump ile buluşmak isteyip istemeyeceği sorusuna, "Buna odaklanmak istemiyorum. Bunun hakkında yapabileceğim fazla bir yorum yok. Çünkü bu yorumlar, bizim odağımıza ve yapmaya çalıştığımız şeye zarar verecektir." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN UMURSADIĞIM TEK ŞEY DÜNYAYI BAĞLAMAK"

İleride bir gün politikaya atılma planı olup olmadığını sorusunu yanıtlayan Zuckerberg, "Şu an bunu yapmıyorum. Planım bu değil. Şu an umursadığım tek şey, 'dünyayı bağlamak'." şeklinde konuştu.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in globalleşme endişesi

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