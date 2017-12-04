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Fahiş emlak vergilerine düzenleme

Turistik bölgelerde fahiş emlak vergilerinin yüzde 500 artışı hükümeti harekete geçirdi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 09:50..
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Fahiş emlak vergilerine düzenleme

Hükümet, fahiş emlak vergilerine savaş açtı. Özellikle turistik bölgelerde yüzde 500'lere varan abartılı değerleme oranlarına karşı vatandaşı korumak için değerleme takip sistemi kuruluyor. Gelecek yıl için yapılacak değer artışında yüzde 50 sınırını geçen belediyelere göz açtırılmayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı bölgelerde ekonomik gerekçelerle örtüşmeyecek düzeyde vergi değerleri belirlendiğini vurgulayarak, "Vatandaşımızı mağdur eden bu uygulamalara izin verilmeyecek. Her ne şekilde olursa olsun bir yerin metrekare değeri 2018 için bu yıl belirlenen değerin yüzde 50 daha fazlası olamaz" dedi.

Fahiş emlak vergilerine düzenleme

KOMİSYONLAR DA İZLENİYOR

Hükümet, yeni düzenlemeyle emlak vergisinde belediyelere daha düşük bedel belirleme imkânı getirdi. En çok şikayetin geldiği bölgelerde ilçeler arasında emlak vergisinde çok büyük fark olup olmadığı da takip edilecek. Emlak vergisine esas metrekare rayiç bedelleri takdir komisyonları tarafından belirlenerek belediyelere gönderiliyor. Komisyon kararları 2018 yılında ödenecek emlak vergilerini düzenlemeyi dikkate alarak belirleyecek.

OTOMATİK OLARAK GÜNCELLENECEK

Türkiye genelindeki bin 397 belediye de yeni düzenlemeyi dikkate alarak gelecek yıla ilişkin beyan dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın haberine göre, değerlerin yüzde 50'yi aştığı yerlerde, arsa ve arazi birim değerleri yüzde 50 artırılmış kabul edilecek. İzleyen yıllarda yüzde 50 sınırı ile oluşan değer, emlak vergisi değerini esas alan diğer vergi ve harçlar için de geçerli olacak.

Fahiş emlak vergilerine düzenleme

YÜKSEK TUTARA İTİRAZ HAKKI VAR

Üzerinden emlak vergisi hesaplanan rayiç değeri etkileyen arsa metrekare değerini komisyon belirliyor. Komisyon bu değeri belediyelere bildiriyor. Konut, işyeri arsa metrekare toplamı ile banının inşaat maliyeti toplam Emlak Vergisi matrahını oluşturuyor. Belediyeler de bu bedelleri esas alarak emlak vergisini tahsil ediyor. Vatandaş rayiç bedeli öğrendiği andan itibaren itiraz da bulunup, vergi mahkemelerine dava açabiliyor.

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