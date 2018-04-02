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Faik Öztürk Ferrari'ye çorapla bindi

Sanat dünyasının sempatik çifti Safiye Soyman-Faik Öztürk evlilik fuarına katıldıç

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 09:01..
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Ünlü şarkıcı Safiye Soyman ve 19 yıllık hayat arkadaşı Faik Öztürk, Kayseri Flamingo Deluxe Hotel’deki ‘Evliliğe Hazırlık Günleri Fuarı’na görüntülendi. Faik Öztürk düğünler için kiralaya verilen Ferrari’nin direksiyonuna geçti.

Faik Öztürk Ferrari'ye çorapla bindi

"FERRARİ KİRLENMESİN"

Faik Öztürk lüks araca binerken şöyle söyledi: “Ben halk adamıyım. Böyle lüks bir otomobile ilk kez biniyorum. Temiz kalsın, kirlenmesin diye eve girer gibi ayakkabılarımı çıkardım.”

"FAİK BENİM YAŞLILIK YATIRIMIM"

Safiye Soyman “Faik Bey ile nikah masasına oturmayacak mısınız?” sorusuna “Evlilik yaşlılığa yatırımdır. Yalnız kalmamak, hastalıkta-sağlıkta can yoldaşı olmak için sevdiğiniz insana yatırımınızı yapın. Faik benim yaşlılık yatırımım” cevabını verdi.

Faik Öztürk’ün esprili cevabı gecikmedi: “Yaş ilerleyip ibreler aşağıya dönmeye başlayınca, yatırım şekline dönüştüm.”

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