Faiz çarkı konutta diğer kredilerin tersine işliyor

Son 6 aylık dönemde konut kredisi faizleri 50 baz puan düşerken, ihtiyaç kredisi faizleri 140 baz puan, ticari kredi faizleri 420 baz puan ve taşıt kredisi faizleri 590 baz puan yükseldi.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yıl sonunda yüzde 19,4 düzeyinde bulunan ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı haziran ayının ilk haftası itibarıyla yaklaşık 140 baz puanlık artışla yüzde 20,73'e ulaştı. İhtiyaç kredi faiz oranı hazirandaki yüzde 20,73'lük değerle Mart 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı.

Bankaların en yoğun kullandırım yaptığı ticari kredi faiz oranı da aynı dönemde yaklaşık 420 baz puanlık artışla yüzde 17,07'den yüzde 21,28'e yükseldi. Böylece ticari kredi faiz oranı 9,5 yılın zirvesini gördü. Taşıt kredi faiz oranı da aynı dönemde yükseliş eğilimini sürdürdü. Geçen yıl sonunda yüzde 14,65 seviyesinde bulunan ortalama taşıt kredi faiz oranı, haziran ayının ilk haftasında 590 baz puan artış göstererek yüzde 20,55'e ulaştı.

FAİZ ÇARKI TERSİNE İŞLEDİ

Son 6 aylık dönemde konut kredi faiz oranları haricindeki kredi türlerinde artış yaşanırken, faiz çarkı konutta sektörün tersine işledi.

Geçen yıl sonunda yüzde 13,52 seviyesinde bulunan ortalama konut kredi faiz oranı, haziran ayının ilk haftası itibarıyla yüzde 13,02'ye geriledi. Böylece 6 aylık süreçte konut kredi faizi 50 baz puan düşüş gösterdi. Bu yılın nisan ayında yüzde 14,88 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 13 sınırına kadar indi.