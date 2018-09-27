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Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

200 bin liralık konut kredisi kullananlar 341 bin lira ödüyordu, faizlerin yükselmesiyle bu rakam 643 bin liraya çıktı.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 11:03..
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Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

Amerika'nın Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşın etkisi piyasalarda görüldü.

FAİZ YÜKSELDİ

Döviz spekülasyonlarına karşı çareyi faizleri yükseltmekte bulan Merkez Bankası, tarihinde görülmemeiş bir karar alarak faiz oranını yüzde 24'e yükseltti.

ERDOĞAN'IN TAVRI

"Yüksek faize karşıyım, bu konudaki fikrim değişmedi." diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın bu kararının ardından sabrının daha fazla kalmadığını ifade etti.

Merkez Bankası'nın bu kararı, konut kredilerindeki rakamlara da direkt olarak yansıdı.

200 BİN LİRA-341 BİN LİRA

Ev sahibi olabilmek için 200 bin lira konut kredisi kullanan vatandaşlar daha önce 2 bin 842 liralık taksitlerle 341 bin lira geri ödeme yapıyordu. Buradaki faiz oranı 0,98'di.

YENİ FAİZ ORANI

Bugünlerde konut kredisindeki faiz oranı 2,55'e yükseldi.

200 BİN LİRA-643 BİN LİRA

Oranın yükselmesiyle birlikte, 200 bin liralık konut kredisi kullananların taksit seviyesi 5 bin 360 liraya çıktı. Toplam geri ödeme 643 bin 345 lira oldu.

TOPLAM FARK

Taksitlerde aylık fark 2 bin 518 lira olurken toplam fark 302 bin 345 lira seviyesine çıktı.

Faizlerin yükselmesi konut kredilerini etkiledi

Konuyla ilgili detaylar, Habertürk canlı yayınında Para & Gündem adlı programda anlatıldı.

 

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