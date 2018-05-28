Falcon 9 roketi fotoğraf makinesini eritti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 6 gün önce SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu atıldı.

400 METRE UZAKLIKTAKİ FOTOĞRAF MAKİNESİ YANDI

Uydunun fırlatılacağı sırada çevrede ve 400 metre uzakta bu anı kaydetmek isteyen fotoğrafçı hiç beklemedik bir olayla karşı karşıya kaldı.

ISI NEDENİYLE ERİDİ

Fotoğrafçının uzakta bulunan kamerası, roketin yaydığı ısı nedeniyle eridi. O anlar ise anbean kaydedildi.

Şans eseri kameranın içerisinde bulunan karta zarar gelmedi. Olay sonrası açıklama yapan Ingalls, "Altı kontrol noktasında kameralarım vardı. Bunların ikisi dışarıda, 4'ü ise içerdeydi. Roket fırlatıldığında çimlerin üzerinde bir yangın meydana geldi ve malesef ki kameralardan biri yandı." diye konuştu.