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Falcon-9 roketi, Los Angeles’ı aydınlattı

Girişimci Eleon Musk'ın şirketinin Kaliforniya üssünden fırlatılan Falcon-9 roketi, Los Angeles semalarında izlendi.

İHA | 23.12.2017 - 15:16..
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Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı.

Falcon-9 roketi, Los Angeles’ı aydınlattı

ENDİŞE UYANDIRDI

Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu.

Falcon-9 roketi, Los Angeles’ı aydınlattı İZLE

Falcon-9 roketi, Los Angeles’ı aydınlattı

UYDUYU YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRECEK

Paylaşımlara yönelik olarak Space X firmasının sahibi Elon Musk Twitter hesabında “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaptı. Öte yandan, Space X roketi Iridium firmasına ait uyduyu yörüngeye yerleştirecek.

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