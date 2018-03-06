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Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Antalya'da 15 metrelik falezlerden kayalıklar arasına düşen şahıs, 6 saatlik bekleyişin ardından itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA | 06.03.2018 - 06:12..
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Saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi seyir terasındaki falezlerde meydana gelen olayda, isminin Mustafa olduğu öğrenilen 55 yaşındaki adam, falezlerdeki seyir terasında yürümeye çıktı.

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

KENDİSİNİ ÇAĞIRAN SESE YÜRÜDÜ VE DÜŞTÜ

İddialara göre uçurumdan ‘gel’ şeklinde sesler duyan şahıs, sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Çalılıkların arasından sese doğru hareket eden adam, uçurumu fark edemeyince 15 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Şahıs uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı.

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı VİDEO

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

TALİHSİZ ADAM 4 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen iki genç, adamın düştüğünü fark ederek polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halata bağlanan sedyeyle şahsı 2 saatlik bir çalışma sonunda kurtarabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

Falezlerden düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

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