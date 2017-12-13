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Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

İsrail polisi eşliğinde 101 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA | 13.12.2017 - 17:31..
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İsrail polisi eşliğindeki 101 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

FANATİKLER AKSA'YI BASTI

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "101 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

KİMLİKLERE EL KONULDU

Öte yandan aynı yetkili, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, girişlerde çok sayıda Müslüman kadının kimliklerine el koyduğunu, namazın ardından çıkışta kimliklerini geri verdiğini ifade etti.

Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudiler dün de Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

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